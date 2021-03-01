شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد أبو جبل "الحائر" فى فبراير بميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محمد أبو جبل، حارس مرمى نادى الزمالك، واحد من أفضل الحراس فى الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، ويزاحم بقوة محمد الشناوى الحارس الأول للاهلي والفراعنة على حراسة عرين المنتخب الوطنى.

وخلال الأيام الماضية شهد مستوى الحراس العملاق اهتزاز مفاجئ دفع الجهاز الفنى للزمالك بقيادة باتشيكو للاعتماد على محمود جنش فى مباراة تونجيث بطل السنغال التى انتهت بالتعادل، ولكن جبل يتدرب بقوة سعيا للعودة لمكانه والتنافس الشريف مع زملائه جنش ومحمد عواد.

كما عقد جهاز الكرة جلسة خاصة مع محمد أبو جبل، لمطالبته بضرورة الهدوء وعدم التأثر سلبيا بقرار استبعاده من مواجهة تونجيث السنغالى، خاصة أنه ارتكب بعض الأخطاء فى الفترة الماضية وآخرها فى مباراة الإسماعيلى بالدورى والتى أظهرت خروج الحارس عن تركيزه.

كما شدد جهاز الكرة بالزمالك على أبو جبل بضرورة الاجتهاد فى التدريبات، واستعادة تركيزه بشكل أقوى من الفترة الماضية حتى يستعيد مكانه فى التشكيل الأساسى للفريق الأبيض.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب محمد أبو جبل فى الصور التالية:

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