شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى مش فى حالته باستثناء الشناوى وأجايى.. والطلائع يستحق التحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى أحمد شوبير إن فريق الطلائع يستحق التحية وعلى رأسه أحمد هانى الظهير الأيمن، فلقد قدم الفريق بالكامل مباراة كبيرة، ولولا الشناوى لسارت نتيجة المباراة بشكل آخر، ويعجبنى فى الأهلى الثنائى محمد الشناوى الذى يقدم أداء خارقا وينقذ مرماه من أهداف محققة، والنيجيرى أجايى الذى يعمل بطريقة جيدة، وسجل هدفين وأنقذ فريقه من الخسارة بينما باقى اللاعبين ليسوا فى حالتهم".

وأكمل شوبير: "حمدى فتحى وعمرو السولية قدما أضعف مبارياتهم ومحمد شريف لم يستغل فرصة البدء بشكل أساسى واللعب لمدة 63 دقيقة وعلى غير العادة أخطأ بدر بانون كثيراً".

وعن اتحاد الكرة قال شوبير: "هل ترشيد النفقات يصل لصحة اللاعبين بعد إلغاء المسحة، الأندية لديها مشاكل ولن تتحمل إجراء المسحات على حسابها، الأهلى والزمالك فقط قد يستطيعان إجراء المسحات، يبقى كان الأصح نكمل الموسم بنفس الضوابط ومن بداية الموسم الجديد نجلس ونتفاوض ونضع قواعد وليس من منتصف الموسم".

يغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني صفحة مباراة طلائع الجيش في الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري المصري ويبدأ التحضير لمباراته القادمة ضد فيتا كلوب الكونغولي المقررة يوم 6 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي يسعى خلالها المارد الأحمر إلى تصحيح مساره بعد الخسارة التي تلقاها من سيمبا في الجولة الأخيرة وتسببت في ابتعاده عن صدارة المجموعة الأولى.

ونجح فريق الأهلى فى اقتناص ثلاث نقاط غالية بالفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما باستاد السلام فى إطار فعاليات الجولة الرابعة عشرة للدورى.