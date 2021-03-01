شكرا لقرائتكم خبر عن الأرقام تشهد.. لماذا فقد الأهلي أنيابه الهجومية فى غياب علي معلول؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتربع الدولي التونسي على معلول على عرش اللاعبين الأكثر فاعلية في النادي الأهلي منذ تولي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الإدارة الفنية للمارد الأحمر، وظهر تأثير غيابه على الفريق بسبب إصابته في العضلة الخلفية بشكل واضح، خاصة أنه أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بفضل تمريراته السحرية ومهارته الفردية وعرضياته المتقنة.

موسيماني رغم الألقاب التى حصدها منذ توليه تدريب الفريق الأحمر، بداية من تتويجه بدوري أبطال أفريقيا بعد غياب طويل، ثم حصد كأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية، إلا أنه فقد ميزة هامة وهي الأنياب الهجومية الشرسة التى كانت من أهم العوامل المميزة للفريق الأحمر في الموسم الماضي.

وشهدت فترة موسيماني الذى تولى تدريب الأهلي في ختام الموسم الماضي خلفاً للسويسري رينية فايلر، تألق بعض اللاعبين وتراجعاً ملحوظاً في مستوى البعض الأخر، وجاءت قائمة اللاعبين الأكثر فاعلية على المرمى التالي:

علي معلول: سجل هدفين وصنع 6 آخرين

كهربا: سجل 6 أهداف وصنع هدفا

محمد شريف: سجل 4 أهداف وصنع 3

قفشة: سجل هدفين وصنع 5 آخرين

حسين الشحات: سجل 3 أهداف وصنع هدفين

وليد سليمان: سجل 4 أهداف وصنع هدف

طاهر طاهر: سجل هدفين وصنع مثلهما

جونيور أجاي: سجل هدفين وصنع هدف

أكرم توفيق: سجل هدف وصنع هدفين

والتر بواليا: سجل هدف وصنع آخر

أليو ديانج: سجل هدفا وصنع آخر

عمرو السولية: سجل هدفا وصنع آخر

بدر بانون: سجل هدفا

صلاح محسن: صنع هدفا واحدا

محمد هاني: صنع هدفا

حمدي فتحي: صنع هدفا