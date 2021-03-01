شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عامر: توقيع صدقى للهلال "تصرف صادم".. ولن ندفع مستحقات مسحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربى رحيل حمادة صدقى عن فريقه بمثابة التصرف الصادم، وقال أشرف عامر فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "تلقيت اتصالا من خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج يبلغنى إن حمادة صدقى وقع للهلال السودانى، وشعرت أنه تصرف صادم للغاية، فلقد كنا نتناقش حول كيفية الاستعداد لفترة توقف الدوري عقب مباراتنا مع الاتحاد السكندرى وكان الفريق يلاقى النصر ودياً أمس الاحد والمدرب متواجد بشكل طبيعى".

ويضيف أشرف عامر: "صدقى وقع للهلال السودانى بدون أى مقدمات وبدون أى تقدير لوضع الفريق وتوقيت مغادرته للنادى، القرار كان بمثابة المفاجأة لنا ولكن فى النهاية احترمنا القرار وعلى الفور تحدثنا مع أحمد كشرى ورحب بتولى تدريب الفريق ولمست إصراره على تعديل وضع الإنتاج بالدوري".

وأكمل رئيس الإنتاج الحربى: "تركت لكشرى حرية تشكيل جهازه المعاون، فنحن نادى نصبر على كل المدربين ونمنحهم كل الثقة مثلما فعلنا مع مختار مختار ومن بعده حمادة صدقى".

وعن مسحات كورونا، قال أشرف عامر: "تلقيت إخطار من اتحاد الكرة بضرورة تسديد 3 ملايين جنيه ثمن مسحات كورونا وقولت مش معايا فلوس ومعنديش موارد ومش هقدر اتحمل ولم اتلقى الاخطار الثانى بعمل المسحات على حسابنا ".

وأكمل رئيس الانتاج الحربى :" ليس بمثل هذا الشكل تدار الأمور ، بدأنا المسابقة بضوابط معينة ولو فى جديد يكون من بداية الموسم الجديد وليس بالوقت الحالى".

وأعلن اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربي، تعيين أحمد كشري، نجم الأهلي الأسبق، مديرا فنيا للفريق، خلفا لحمادة صدقي، على أن يتم إعلان الجهاز المعاون له ظهر اليوم الإثنين.

واعتذر حمادة صدقي عن الاستمرار في تدريب الإنتاج الحربي، بعد تلقيه عرضا من الهلال السوداني، وتولى صدقي تدريب الإنتاج في 19 يناير الماضي لمدة موسم ونصف الموسم، خلفا لمختار لمختار نجم الأهلي الأسبق، الذي استقال من منصبه.

وكان أحمد كشرى قد اقترب من تدريب فريق مصر المقاصة، خلال توليه قيادة أسوان، ولكن المفاوضات تعثرت، ووقتها غضب مسئولو أسوان مما جعلهم يبحثون عن مدرب آخر، وتعاقدوا مع سامى الشيشينى فى بداية الموسم، بينما فشلت مفاوضات كشرى مع المقاصة ولم يتول تدريب أى فريق.