شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع فى مواجهة وادى دجلة بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
موعد مباراة الزمالك و وادى دجلة
ترتيب الزمالك ودجلة فى الدورى
يحتل الزمالك صدارة الترتيب في الوقت الحالي، برصد 29 نقطة، جمعها بعد لعب 12 مباراة أحرز خلالها 9 انتصارات وتعادل مرتين مع بيراميدز وأسوان وخسر مباراة وحيدة أمام غزل المحلة.
على الجانب الآخر، يدخل فريق وادي دجلة المباراة، محتلا المركز الـ 18 والأخير بجدول ترتيب الدوري، جمعها بعد خوض 13 لقاء أحرز خلالها انتصار وحيد وتعادل في 4 مباريات وخسر 8 مواجهات.
تشكيل الزمالك المتوقع أمام دجلة
ولن يجري باتشيكو تعديلات كثيرة في تشكيل الزمالك أمام دجلة، حيث ينوي الاعتماد على تشكيلة مباراة تونجيت الأخيرة بدوري الأبطال باستثناء مشاركة سيد الدين الجزيري في التشكيلة الأساسية لقيادة الهجوم وعودة محمود الونش للدفاع بعد شفائه من الإصابة فيما سيستمر محمود جنش في حراسة المرمي، وسيغيب عن المباراة محمود شيكابالا وحازم إمام للإصابة، ومحمد عبد الشافي لعدم الجاهزية.
ويعد التشكيل الأقرب للزمالك أمام دجلة مكونا من محمود جنش في حراسة المرمي، وأحمد فتوح ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحمزة المثلوثي وفرجاني ساسي وطارق حامد وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما وإمام عاشور وسيف الدين الجزيري.