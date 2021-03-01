شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامي يكشف سر صورة «الدونتس» مع مدربه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتشرت خلال الساعات الماضية صورة تجمع بيج رامي مع مدربه دينيس جيميس، وهما يتناولان «الدونتس» وشاركها العديد من الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف بيج رامي قصة هذه الصورة لـ «المصري اليوم» إذ قال: «نلتقط هذه الصورة سنويًا أنا وجيميس منذ عام 2012»

وتابع: «ليس ضروريًا أن تكون الحياة كلها (دايت) والتزام، فلابد أن يكون هناك تنوعًا في التغذية بين فترة وأخرى كي نستطيع الاستمرار»

وكان بيج رامي قد بدأ مسيرته عام 2010، وشارك في أول بطولة دولية للهواة عام 2011، ثم شارك ببطولة مستر أوليمبيا للهواة، وشارك ببطولة نيويورك وأرنولد كلاسيك وحصل على المركز الأول والثاني، وشارك في مستر أوليمبيا 7 مرات وحصل على مراكز متنوعة، وتوج بذهبية البطولة في أخر مشاركاته في ديسمبر 2020.