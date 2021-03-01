شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامي لـ«المصري اليوم» : أرفض التجنيس.. وأنا أهلاوي وبحب محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق بيج رامي بطل مصر والعالم في كمال الأجسام إنجازًا غير مسبوق بعد فوزه بذهبية بطولة مستر أوليمبيا في ديسمبر 2020، وذلك بعدما شارك في البطولة 7 مرات وحصد مراكز مختلفة.

وكان بيج رامي قد بدأ مسيرته عام 2010، وشارك في بطولات الهواه قبل أن يتجه إلى الاحتراف ويكتب اسمه بحروف من ذهب في عالم كمال الأجسام.

ولكن لم يمر نجاح السبيعي مرور الكرام، إذ تعرض للعديد من الشائعات أبرزها موافقته على عرض تجنيس لدولة أخرى، ولكن كشف بيج رامي رأيه في هذا الموضوع لـ «المصري اليوم» إذ قال: «فكرة التجنيس مرفوضة تمامًا بالنسبة لي، وشرف لي اللعب باسم مصر في أي وقت وأي مكان، مع كامل احترامي لكافة الدول الأخرى»

وتابع: «الشباب المصري لديه الكثير من المواهب ولكنه يحتاج إلى التوجيه الصحيح لينجح ويثبت كفاءته».

أما عن متابعته لكرة القدم، أكد بيج رامي على انتماءه للأهلي: «أشجع الأهلي طبعًا، وأحب لاعبي الزمالك، وأشجع كل المحترفين الذي رفعوا اسم مصر في كل دول العالم»

وأضاف: «أتابع كل أبطال مصر في الرياضات الفردية وأفتخر بهم جميعًا، ولابد من دعم الرياضات الفردية ماديًا ومعنويًا بصورة أكبر حتى تستمر وتحقق مصر نتائج أفضل فيها».

وعن أبنائه قال: «لدي 3 بنات وأنا أشجعهم على ممارسة الرياضة، وهم يمارسن الجمباز حاليًا، وأتمنى أن يصبحن أبطالًا في المستقبل»

ووجه بيج رامي الشكر لأكبر داعميه وهم أسرته وأصدقاءه وكذلك جمهوره الذي يدعمه دائمًا ويشجعه على تحقيق المزيد من الإنجازات، مشيرًا إلى أنه سيبذل قصارى جهده لإسعادهم دائمًا والتتويج بالعديد من البطولات»

واختتم البطل العالمي حديثه موجهًا نصيحة للشباب بعدم اليأس والمحاولة مرارًا وتكرارًا للوصول إلى هدفه قائلاً: «كلنا نقدر ننجح في مجالنا وبالطريقة التي نريدها، ولكن الموضوع يحتاج صبر ومجهود، وثقة بالله -عز وجل- قبل أي شيء».