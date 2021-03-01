شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامي لـ«المصري اليوم»: واجهت تحديات كثيرة وأطمح للفوز بمستر أولمبيا من جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب بيج رامي بطل مصر والعالم في كمال الأجسام، عن فرحته بالتتويج بلقب مستر أوليمبيا لعام 2020، موضحًا أن هناك المزيد من البطولات في انتظاره الأعوام القادمة.

ممدوح السبيعي، ابن قرية السباعية بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، الذي حقق إنجازًا غير مسبوق في رياضة كمال الأجسام، ليصبح أول مصري وعربي يتوج بذهبية بطولة مستر أوليمبيا للمحترفين متفوقًا على أبطال اللعبة ومتصدريها منذ عشرات السنوات.

بدأ صاحب الـ36 عام مسيرته في محافظة كفر الشيخ وسرعان ما انتقل إلى الكويت للعمل في المجال الرياضي والسعي وراء حلمه، وهناك ازداد شغفه نحو كمال الأجسام، ليصل إلى أكبر بطولة عالمية اليوم.

وتحدث بيج رامي لـ«المصري اليوم» عن بداياته إذ قال: «أول بطولة دولية شاركت فيها كانت عام 2011، ثم شاركت في بطولة الكويت الدولية، وبطولة قطر الدولية، وبعدها شاركت في بطولة مستر أوليمبيا للهواه»

وتابع: «اتجهت بعدها للاحتراف، ومنذ عام 2013 أصبحت أشارك بـ3 بطولات سنويًا، فشاركت ببطولة نيويورك أكثر من مرة، كما شاركت ببطولة أرنولد كلاسيك 5 مرات وحصلت على المركزين الأول والثاني، بينما شاركت في مستر أوليمبيا 7 مرات وحصلت على مراكز متنوعة، حتى توجت بذهبية البطولة في أخر مشاركاتي في ديسمبر 2020».

وأكد «بيج رامي» أنه واجه العديد من التحديات للوصول إلى التتويج بالبطولة والمشاركة في البطولات الدولية بشكل عام إذ قال: «واجهتني تحديات كثيرة منها ضعف الإمكانيات في البداية، ومواعيد البطولات التي كانت أحيانًا في شهر رمضان أو بعده مباشرة وهو توقيت صعب جدًا بالنسبة لي»

وأشار النجم العالمي أن الجمهور أصبح ينتظر منه المزيد في الفترة المقبلة وهو يسعى لتحقيق ذلك: «طموحي هو الفوز بلقب مستر أوليمبيا السنوات القادمة، وأن يتكرر هذا الإنجاز باسم مصر أكثر من مرة من خلالي ومن خلال العديد من الشباب»

أما عن بداية احترافه قال: «أول مرة سافرت إلى أمريكا كنت لا أجيد التحدث باللغة الإنجليزية ولكني تعرفت على مصريين في المطار ساعدوني وبدأت اتعلم اللغة بالتدريج»

وتابع: «أعتز جدًا بأول بطولة لي شاركت فيها في فئة الهواه وأول بطولة في فئة المحترفين، وبطولة مستر أوليمبيا الماضية، والثلاث بطولات من العلامات الفارقة في حياتي».