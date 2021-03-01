شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيج رامي: تمنيت لو أمتلكت جسمًا وعضلات مثله.. وتنبأت بفوزه بـ«مستر أوليمبيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب دينيس جيمس، مدرب البطل المصري والعالمي بيج رامي، عن فرحته بتواجده في مصر هذه الفترة، وأكد أنه وجد كل الترحيب من الشعب المصري وأحب الأجواء المصرية كثيرًا.

وصرح جيميس لـ «المصري اليوم» عن شعوره عندما رأى بيج رامي لأول مرة إذ قال: «قابلت بيج رامي أول مرة علم 2013، وتمنيت لو أنني أمتلك جسمًا وعضلات مثله»

وتابع:«أبلغته وقتها أنه سيحصد لقب مستر أوليمبيا خلال السنوات القادمة، والان وبعد مرور 7 سنوات نحتفل سويًا بتحقيق لقب مستر أوليمبيا»

وعن فوز بيج رامي باللقب قال:«أنا سعيد للغاية بتحقيق بيج رامي اللقب، وأنه أثبت للعالم بأكمله قدرته في هذه الرياضة، فلا يهم ما هي دولتك، أو ما هو معتقدك الديني، ما دمت قادرًا».