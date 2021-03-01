شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور يصل مجلس الدولة لحضور جلسة «حل النادي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل مرتضي منصورر رئيس نادي الزمالك السابق قبل دقائق إلى مجلس الدولة بالدقي لحضور أولي جلسات الطعن المقام منه وعدد من أعضاء ملس الإدارة السابقين أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة النادي وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه.

وتترقب جماهير القلعة البيضاء هذه الجلسة وما سيصدر عن المحكمة من حكم في تلك الطعون، حيث سيكون حكم المحكمة نهائيًا باتًا غير قابل للطعن، ربما تكون أحد سيناريوهاته هو إلغاء حكم القضاء الإداري بحل مجلس الزمالك وعودة مجلس مرتضى منصور، أو تأييد الحكم والإبقاء على الوضع القائم وهو استمرار اللجنة المعينة من قبل وزارة الشباب والرياضة في إدارة نادي الزمالك حتى انتخاب مجلس إدارة جديد.