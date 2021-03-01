شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم الاثنين 1-3-2021 في الدوري المصري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق مباراة الزمالك ووادي دجلة في تمام الساعة السابعة ونصف مساء اليوم الاثنين ضمن مباريات الجولة 14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة على صدارة ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة من 12 مباراة، بفارق خمس نقاط عن الاهلي ثاني الترتيب ولكنه خاض 10 مباريات فقط.

ويسعى الزمالك في مباراة وادي دجلة إلى الفوز بالنقاط الثلاث للحفاظ على صدارة الدوري العام المصري برصيد 29 نقطة من 12 مباراة بفارق خمس نقاط علن الاهلي الذي وصل إلى المركز الثاني بعد فوزه أمس الأحد على فريق طلائع الجيش، بينما وادي دجلة في المركز الأخير برصيد 7 نقاط.

وبعد فوز الاهلي على طلائع الجيش، لعب الاهلي 10 مباريات، انتهت بفوز 7 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات، ويتبقى له ثلاث مباريات مؤجلة بسبب مشاركته في بطولتي كأس العالم للأندية وأبطال افريقيا.

ويدير مباراة الزمالك مع وادي دجلة طاقم تحكيم مكون من محمد عادل حكم ساحة، ويعاونه كل من شريف عبدالله وعمر فتحي، وحكم رابع محمد عبدالحافظ، ويقود تقنية الفيديو «الفار» سيد شعبان، ويعاونه سعيد حمزة.

وستنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك ضد وادي دجلة مباشرة في الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت مكة المكرمة وتقام المباراة من استاد الأهلي WE السلام، ويتولى التعليق عليها بلال علام.