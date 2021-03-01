شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مكسبي سبورت تعلن تغيير تردد قناتيها.. تعرف على معدل الترميز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدمت قناة مكسبي سبورت اعتذارًا إلى متابعيها بسبب قيامها بتغيير تردديها لاستقبال تردد قناة مكسبي سبورت 1 وكذلك تردد قناة مكسبي سبورت 2 الفضائيتين، مشيرة إلى أنه يجري حاليًا تغيير تردد القناتين وسيتم الإعلان عنهما قريبًا.

وقالت مجموعة قنوات مكسبي في بيان لها «تتوجه مجموعة قنوات مكسبي لمتابعيها بالاعتذار نظرًا لعدم تمكن بعض الدول من استقبال التردد وعدم وضوح الشاشة وجودة الصورة».

وأكدت قنوات مكسبي الفضائية أنه يجري التعديل في التردد وسيعود البث بجودة أعلي وسيتم الإعلان عن التعديلات الجديدة فور الانتهاء.

قالت قناة مكسبي إنه سيتم تغيير تردد قناة مكسبي سبورت 1 إلى تغير جديد وتردد القناة الحالي هو:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11095

الاستقطاب: أفقي .

معدل الترميز: 27500

أكدت قناة مكسبي أنه سيتم تغيير تردد قناة مكسبي سبورت 2 إلى تغير آخر جديد وتردد القناة الحالي هو:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11595

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11411

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح 4/3

تبث قناة مكسبي الفضائية Mksaby TV برامجها من دبي في دولة الإمارات العربية وبدأت بث في 25 أكتوبر 2020، وهي تبث برامجها دون تشفير كقناة مفتوحة وتحمل شعار «مكسبي فيها مكسبك»، وقررت القناة التوسع في عملها وأعلنت عن تقديم قناتين فضائيتين جديدتين اعتبارًا من مارس هذا العام 2021 إلا أن هناك شكاوي من المتابعين من جودة البث وعدم تمكن مواطني بعض الدول من استقبال البث.

تتخصص قناة مكسبي المفتوحة في نقل المباريات الهامة دوليًا وعربيًا وإفريقيًا، ولكن من غير المعلوم لدينا مدي قانونية بثها لتلك المباريات التي تملك قنوات أخرى حق البث الحصري لها، كما لم نتوصل إلى إتخاذ القنوات أصحاب حقوق البث الحصري إلى إجراءات قانونية تجاه تلك قنوات مكسبي المفتوحة خلال تلك الفترة.