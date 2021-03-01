شكرا لقرائتكم خبر عن العين يدعم احتجاجه بالقرائن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تنتظر إدارة نادي العين قرار لجنة الانضباط بخصوص الشكوى المرفوعة على نادي ضمك على خلفية مشاركة اللاعب الروماني بوديسكو في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وما زالت إدارة نادي العين متمسكة بحقها القانوني وتطالب بنتيجة المباراة حسب اللوائح والأنظمة الدولية مدعمة موقفها بقرائن تدعم موقفها بسبب عدم قانونية مشاركة اللاعب الروماني بوديسكو الموقوف مباراتين وغرامة مالية قدرها 4500 ليو روماني في آخر مباراة لعبها قبل الانتقال لضمك.

يذكر أن المواجهة التي جمعت العين وضمك في الجولة 20 انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، ويحتل العين المركز الـ16 (الأخير) وضمك المركز الـ15.