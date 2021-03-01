شكرا لقرائتكم خبر عن فونتي ينقذ ليل المتصدر بالتعادل مع ستراسبورج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

هز القائد جوزيه فونتي الشباك قرب النهاية لينقذ ليل بالتعادل 1-1 مع ضيفه ستراسبورج، الأحد، ويضمن إنهاء الجولة في صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وأدرك فونتي التعادل قبل أربع دقائق من النهاية ليلغي تقدم الفريق الضيف عبر لودوفيتش أجورك في الشوط الأول ويرفع رصيد ليل إلى 59 نقطة من 27 مباراة.

ويتقدم ليل بنقطتين على باريس سان جيرمان ثاني الترتيب والذي سحق ديجون المتذيل 4-صفر أمس السبت.

ويستطيع أولمبيك ليون تقليص الفارق إلى نقطة واحدة مع المتصدر لو انتصر على أولمبيك مرسيليا باستاد فيلودروم في وقت لاحق من اليوم. ويملك ستراسبورج 30 نقطة في المركز 15.