شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان: "بلاش هجوم على لاعبى الأهلى.. اللاعيبة دى اللى جابت بطولات كتير " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سامى قمصان المدرب العام للنادى الأهلى، أن جلسة محمود الخطيب رئيس ناديه مع لاعبى فريقه قبل مباراة طلائع الجيش هى سبب استفاقة اللاعبين وإصرارهم على تحقيق الفوز حتى الثوانى الأخيرة بعد الخسارة من سيمبا بدوري الأبطال الأفريقى، وقال قمصان فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "كنا فى أمس الحاجة للفوز على الطلائع بعد الخسارة من سيمبا، وجلسة الخطيب مع اللاعيبة فوقت كل المنظومة وكانت سببا رئيسيا فى قتال اللاعبين لتحقيق الفوز حتى الثوانى الأخيرة".

وأضاف مدرب الأهلى: "بلاش هجوم كبير على اللاعيبة لأن دول اللى جابوا بطولات كتير فى فترة قصيرة وطبيعى المستوى يتراجع بعض الشىء، لكن نعد الجمهور بعودة الأداء الجميل، ونحن أيضاً نعانى من غيابات مؤثرة وحينما تكتمل صفوفنا نؤدى بصورة جيدة".

وأكمل سامى قمصان: "الدوري صعب للغاية هذا الموسم وأهنئ عبد الحميد بسيونى على مستوى الطلائع، فريقه قدم مباراة دفاعية هايلة ولعب على المرتدات بشكل رائع، ونحن واجهنا الظروف الصعبة بالروح وهى أهم ميزة فى المباراة".

وتابع: "سوف ننتظر رأى الجهاز الطبى حول مشاركة على معلول فى مواجهة فيتا كلوب، وهذا لا يقلل من محمود وحيد الذى شارك فى 4 مباريات متتالية وقدم مردودا جيدا ولكننا فى حاجة لعودة كل المصابين وعلى رأسهم معلول ووليد سليمان ونيدفيد وناصر ماهر".

وعن مواجهة فيتا كلوب، قال سامى قمصان: "الموسم الماضى أخفقنا أمام النجم الساحلى فى بداية دور المجموعات وفوزنا باللقب، الخسارة من سيمبا درس جيد لنا واستفدنا وعازمون للفوز على فيتا كلوب لأن الأهلى يرد دائماً فى الملعب".

وعن الصفقات الجديدة والراحلين، قال سامى قمصان: "هذا الملف مغلق تماماً فى الوقت الحالى نركز فى البطولات التى نشارك فيها، ولا نشغل نفسنا بما يقال عن رحيل ذاك اللاعب أو إعارة آخر أو استقدام لاعب جديد، وأتمنى من جمهور الأهلى ألا ينشغل بمثل هذه الأقاويل ولا يسمح لأحد يهز ثقة اللاعبين لأن هناك من يريد عرقلة مسيرة الأهلى ونعدهم أننا لن نسمح لأحد بعرقلتنا ولن نخذل الجمهور وسنحقق طموحاته".

ويبدأ الجهاز الفني بالأهلي تجهيز علي معلول ظهير أيسر الفريق للمشاركة في مباراة الأهلي القادمة ضد مباراة فيتا كلوب الكونغولي، بعد ابتعاده عن مباراتي فريقه الماضيتين ضد المريخ السوداني وسيمبا بسبب الإصابة ومباراة طلائع الجيش بالدوري، كون معلول أحد أبرز مفاتيح لعب الأهلي وأخطر أسلحته الهجومية.

كما يجهز بيتسو موسيماني لاعبه حسين الشحات نفسيا، من أجل المشاركة في مباراة فيتا كلوب بعد غياب بسبب إيقافه على أثر الأحداث التي وقعت بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا الأخير ضد الزمالك، وحرمته من المشاركة مع الأهلي في 4 مباريات ضد سونيديب بدور الـ32 الإفريقي "ذهابا وإيابا" والمريخ وسيمبا بالجولتين الأولى والثانية بدور المجموعات الإفريقي.

وكان فريق الأهلى نجح فى اقتناص ثلاث نقاط غالية بالفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما باستاد السلام فى إطار فعاليات الجولة الرابعة عشرة للدورى.