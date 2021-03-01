شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم خط هجوم الإسماعيلى قبل مواجهة وادى دجلة بالدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الإسماعيلى بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش لمواجهة وادى دجلة فى الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها الخامسة عصر الجمعة المقبلة على ستاد الاهلى والسلام فى مواجهة يبحث فيها الدراويش عن تعديل مساره المحلى عن طريق خطف النقاط الثلاث للهروب من مراكز القاع فى المسابقة ، ويعول الجهاز الفنى للفريق الاصفر على مهاجمى الفريق لهز شباك الفريق الدجلاوى ، ونرصد أرقام مهاجمى الدراويش قبل مواجهة وادى دجلة فى السطور التالية..

محمد الشامى .. 12 مباراة بواقع 750 دقيقة سجل هدفًا وصنع هدفين

التونسى فخر الدين بن يوسف .. 11 مباراة بواقع 735 سجل هدفين وصنع هدفًا

الأنجولى آرى بابل .. 11 مباراة بواقع 696 دقيقة سجل هدفين وصنع هدفًا

شكرى نجيب .. 11 مباراة بواقع 561 دقيقة سجل هدفين

النامبيى بنسيون شيلونجو .. 9 مباريات بواقع 332 دقيقة صنع هدفين

عبد الرحمن مجدى .. مباراتان بواقع 134 دقيقة سجل هدفًا

أحمد مدبولى .. 8 مباريات بواقع 390 دقيقة

وتعثر فريق الإسماعيلى فى آخر مواجهاته وتعادل مع إنبى بهدف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما بالجولة الرابعة عشرة، وبهذا التعادل وصل رصيد الإسماعيلى إلى النقطة رقم 9 فى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى الدورى الممتاز.

وطالب البوسنى دراجان يوفيتش، المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه بالتركيز بمعسكرهم المغلق بالعين السخنة قبل مواجهة وادى دجلة ثم الاهلى بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين للفترة المقبلة التى تشهد ضغط مباريات ومواجهات قوية .