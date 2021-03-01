الإنتاج الحربي يعلن: أحمد كشري مدربا للفريق خلفا لصدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربي تعيين أحمد كشري مدربًا للفريق العسكري خلفًا لحماده صدقي الذي رحل لتدريب الهلال السوداني، مضيفًا أنه يخشى وقوع "أزمة" خلال الفترة المقبلة بسبب قرار إلغاء المسحات.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة "راديو أون سبورت"، قال عامر: "كشري سيخلف صدقي في تدريب الفريق، فوجئنا بقرار صدقي بالرحيل عن النادي، فقبل عدة ايام كنا نناقش ترتيبات المرحلة المقبلة".

وأضاف: "تصرف صدقي كان صادما بالنسبة لنا، تم الاتفاق على تعيين كشري الذي رحب بالعمل معنا، سنوفر له كافة الإمكانيات والبيئة الصحية من أجل النجاح".

وعن قرار إلغاء المسحات، قال رئيس الإنتاج: "تم إخطارنا بدفع 3 مليون جنيه من قِبل اتحاد الكرة، ليس لدينا إمكانية مالية لدفع تلك القيمة، لا تواجد موارد ولن نستطيع الدفع".

وواصل: "لم يصلنا الإخطار الثاني بشأن إجراء مسحات على نفقتنا المالية أم لا، ولكن من الصعب علينا تحمل تلك التكلفة أيضًا".

وأتم: "بدأنا المسحات بضوابط معينة علينا أن نكمل بها الموسم حتى نهايته، أخشى وقوع أزمة مقبلة".

جدير بالذكر أن الإنتاج الحربي يحتل المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط جمعها بعد خوض 14 جولة (حقق الفوز في مباراتين، تعادل في 4 وخسر في 8).