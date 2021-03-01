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"الجزيري مهاجما".. تشكيل الزمالك المتوقع أمام دجلة بالدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

استقر البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم الاثنين أمام وادي دجلة بدوري we المصري.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على دجلة في تمام السابعة والنصف مساء على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري.

وبحسب ما أفاد مراسل يلا كورة، فإن باتشيكو سيعتمد على محمود جنش في حراسة المرمى بعد استبعاد محمد أبو جبل، على أن يقود سيف الدين الجزيري هجوم الفريق.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام دجلة:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، إمام عاشور، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الممتاز برصيد 29 نقطة، جمعها بعد خوض 12 جولة (حقق الفوز في 9 مباريات، تعادل في 2 وخسر في مباراة).

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محمد يوسف

محمد يوسف

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