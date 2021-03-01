قمصان: الفوز على الطلائع أعاد الثقة.. وموقف معلول يتحدد الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال سامي قمصان مدرب الفريق الأول بالنادي الأهلي، إن موقف علي معلول ظهير أيسر الفريق من المشاركة في مباراة فيتا كلوب الكونغولي بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا سيتحدد اليوم الاثنين، مضيفا أن الفوز على طلائع الجيش أعاد الثقة للاعبين بعد الهزيمة أمام سيمبا التنزاني.

ونجح الأهلي في الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ14 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة "راديو أون سبورت"، قال قمصان: "كنا بحاجة للفوز على طلائع الجيش بعد الخسارة أمام سيمبا، فريق الطلائع قدم مباراة جيدة".

وأضاف: "كل العذر لجماهير النادي غير الراضية عن مستوى الفريق، كان هناك حالة من القلق والتوتر خلال المباراة لاستعادة الثقة بعد جلستنا مع محمود الخطيب رئيس النادي".

وتابع: "لقاءنا مع الخطيب (فوّق) اللاعبين، لذلك ظهر بعض التوتر خلال المباراة من أجل إثبات الثقة بشكل سريع".

وواصل: "الدوري صعب هذا الموسم، جميع الفرق تقاتل".

وعن موقف علي معلول من المشاركة في مباراة فيتا كلوب المقبلة (6 مارس)، قال: "نأمل أن يتمكن من المشاركة معنا، الطبيب سيحدد موقفه في مران اليوم الاثنين، لكن في الوقت ذاته علينا أن نؤكد أن محمود وحيد أدى بشكل جيد خلال الفترة الماضية".

وعن الاستعداد لمباراة فيتا كلوب وتصريحات مدربه الذي أكد أنه يسعى لحصد 4 نقاط من الأهلي على الأقل، رد قمصان قائلا: رد الأهلي في الملعب، لا نخشى أي فريق، لدينا ثقة في لاعبينا، لدينا هدف نسعى وراءه، مباراة هامة بـ3 نقاط نسعى لحصدها".

وبسؤاله عن الحديث حول إعارة بعض اللاعبين والبحث عن جدد، قال: "لا نفكر في تلك الأمور خلال الوقت الحالي (مفيش وقت)، لدينا لجنة تخطيط تناقش وتحدد الأفضل، لكن حاليا لدينا قائمة تضم لاعبين مميزين سنكمل بهم الموسم".

جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد حاليًا في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي خاض مباراتين أكثر من الأهلي.