بالمواعيد والقنوات الناقلة.. الزمالك يواجه دجلة ضمن مباريات الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -مراسل الخليج 365:

تقام اليوم الاثنين العديد من المباريات سواء المحلية أو الأوروبية، حيث من المقرر أن يلتقي الزمالك مع وادي دجلة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفيما يلي نستعرض أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

10:00- إيفرتون x ساوثهامبتون

تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports HD 2).

10:00- ريال مدريد x ريال سوسييداد

تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports HD 1).

الدوري المصري

5:00- الاتحاد السكندري x إنبي (الجولة الرابعة)

تنقل المباراة عبر قناة (ON Time Sports 2 HD).

7:30- وادي دجلة x الزمالك (الجولة الـ14)

تنقل المباراة عبر قناة (ON Time Sports 1 HD).

دوري السوبر اليوناني (الجولة 24)

7:30- فولوس x أولمبياكوس (المحترف بين صفوفه أحمد حسن كوكا).

الدوري الألماني (الدرجة الثانية الجولة 23)

9:30- سانت باولي (المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش) x هامبورج.