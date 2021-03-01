كأس اليد بين قبضتي مضر والخليج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي اليوم على صالة وزارة الرياضة بالدمام فريقا مضر والخليج، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد بنسختها الـ43. وتمكن مضر من التأهل للنهائي بعد تجاوزه الصفا في الدور ربع النهائي، ثم تغلب على الوحدة في نصف النهائي، فيما تأهل الخليج بعد فوزه على السلام في ربع النهائي، ومن ثم إقصائه النور في الدور نصف النهائي. ويتطلع الخليج لتحقيق لقبه السابع في البطولة بعد أن توج بها 6 مرات في المواسم ويتطلع الخليج لتحقيق لقبه السابع في البطولة بعد أن توج بها 6 مرات في المواسم الرياضية (1993 / 1994م - 1994 / 1995م - 1997 / 1998م - 1998 / 1999م - 2000 / 2001م ـ 2003 / 2004). وفي المقابل يبحث مضر عن المحافظة على لقبه للموسم الثاني على التوالي والثالث في تاريخه، بعدما حققه في الموسم الماضي (2019 / 2020م)، وقبلها في موسم (2013 / 2014م).

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