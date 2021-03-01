جالطة سراي التركي يغازل الأهلي بعرض ضخم لضم المالي أليو ديانج.. راتب خيالي للاعب

الشارقة - اميمة ياسر -

دخل المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، دائرة اهتمامات نادي جالطة سراي التركي، وذلك خلال الأسابيع القليلة الماضية، خاصة بعد المستوى الثابت الذي يقدمه مع النادي الأهلي مؤخرًا.

وكانت تقارير تركية أفادت أن أليو ديانج نال إعجاب كشافي نادي جالطة سراي، ومن المتوقع أن يتقدم النادي التركي بعرض خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك دون الكشف عن تفاصيله.

وأوضح مصدر مُطلع داخل نادي جالطة سراي تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن إدارة النادي التركي استقرت على تقديم عرض بقيمة 5 ملايين يورو، وذلك بعقد يربطه بقميص فريقهم لمدة أربعة سنوات.

وأضاف المصدر أن مسؤولي جالطة سراي يرون العرض مناسبًا جدًا في الوقت الحالي، وكذلك يستعدون لوضع راتب مُجزي يتماشى مع إمكانيات ديانج.

جدير بالذكر أن القيمة التسويقية لديانج صاحب الـ23 عامًا، تساوي مليون ونصف يورو حاليًا، وذلك وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.