شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يستضيف إنبى على ستاد الإسكندرية فى لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الاتحاد السكندرى نظيره إنبى في تمام الخامسة عصر اليوم الاثنين على ستاد الإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها زعيم الثغر بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة للمسابقة فيما تعادل الفريق البترولى مع الإنتاج الحربى سلبياً في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن للمسابقة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 3 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً، ومازال لديه مباراتين مؤجلتين بخلاف لقاء اليوم ، ويحتل إنبى المركز الثامن برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 5 وتعادل في 4 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا ومازال لديه مباراتين مؤجلتين بخلاف لقاء اليوم.

وطالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بتصحيح مسار الفريق عن طريق الاستفادة بالمباريات المؤجلة لتعديل وضع زعيم الثغر في جدول المسابقة ،في المقابل شدد حلمى طولان المدير الفني لإنبى الذى يدير المباراة بالتليفون لإصابته بكورونا على لاعبيه بضرورة استعادة نغمة الانتصارات لإستعادة مركز مميز بجدول المسابقة.