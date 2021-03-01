شكرا لقرائتكم خبر عن مؤقتة الأثقال تجتمع اليوم لتحديد موعد البطولات المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اليوم الإثنين، اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود محجوب، أول اجتماع مجلس إدارة بعد استلام اللجنة مؤخرًا، لمناقشة بعض الملفات المهمة، وأبرزها تحديد موعد بطولات الموسم المحلى، مشيرًا إلى أنه يرغب فى تحديد موعد بطولة قبل شهر رمضان واستكمال باقى البطولات عقب انتهاء الشهرالكريم.

وتضم اللجنة فى العضوية كلاً من: هانى شيخون وإيمان محمود وأحمد عبد الموجود و كوثر السعيد ووفاء محمود وحسين فتحى، حيث إن هذه اللجنة تستمر حتى إنتهاء أولمبياد طوكيو 2021 .

وتعمل هذه اللجنة لتيسير أعمال الاتحاد مع إعادة هذه اللجنة لهيكلة العمل وإعادة تشكيل اللجان، وقال مصدر داخل اللجنة الأولمبية مسبقًا إن محجوب تجميده الفترة الماضية جاء بناء على رغبته قبل أن تقوم النيابة بتبرئته.