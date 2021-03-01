فيديو يوتيوب | شاهد أهداف مباراة الوداد وكايزر تشيفز في دوري أبطال أفريقيا “أوناجم يسجل ويصنع”

الوداد يهزم كايزر تشيفز في دوري ابطال افريقيا

شاهد يوتيوب أهداف مباراة الوداد وكايزر تشيفز في دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت مساء اليوم الأحد 28 فبراير 2021، وشهدت فوز الوداد بنتيجة (4/صفر) في اللقاء الذي استضافته العاصمة البوركينية واغادوغو، بعد اعتذار مصر عن استضافته قبل 10 أيام.

وكانت السلطات المغربية قد رفضت منح التأشيرات لبعثة الفريق الجنوب أفريقي تخوفاً من انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا المتحور، واقترح الوداد إقامة المباراة في مصر، إلا أن تأجيلها لأكثر من مرة أدى إلى اعتذار الاتحاد المصري لكرة القدم عن تحمل مسؤوليتها، ليتم اللجوء في نهاية المطاف لبوركينا فاسو.

وتقدم الوداد أمام كايزر تشيفز بهدف مُبكر جاء مع الدقيقة السابعة عن طريق المهاجم محمد أوناجم، ثم ضاعف بهدف ثان أحرزه أيوب الكعبي قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول.

وأكد الوداد تفوقه في الشوط الثاني، حين تمكن من إضافة هدفين آخرين سجلهما كل من التنزاني سايمون مسوفا ويحيى جبران من علامة الجزاء، في الدقيقتين 86 و90.

وبدأ الوداد مشواره القاري بالفوز على بيترو أتلتيكو الأنغولي بهدفٍ نظيف، ليصبح في رصيد الفريق المغربي ست نقاط احتل بها صدارة المجموعة.

ويأتي فريق حوريا الغيني في المركز الثاني خلف الوداد برصيد أربع نقاط، يليه كايزر تشيفز بنقطة، وبيترو أتلتيكو أخيرًا من دون أي نقطة.

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