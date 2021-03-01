شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق صفحة مباراة الطلائع ويبدأ التحضير لموقعة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني صفحة مباراة طلائع الجيش في الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري المصري ويبدأ التحضير لمباراته القادمة ضد فيتا كلوب الكونغولي المقررة يوم 6 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي يسعى خلالها المارد الأحمر إلى تصحيح مساره بعد الخسارة التي تلقاها من سيمبا في الجولة الأخيرة وتسببت في ابتعاده عن صدارة المجموعة الأولى.

وكان فريق الأهلى نجح من اقتناص ثلاث نقاط غالية بالفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما باستاد السلام فى إطار فعاليات الجولة الرابعة عشرة للدورى.

تقدم أحمد سمير لطلائع الجيش فى الدقيقة 26 من عمر المباراة من ضربة حرة مباشرة احتسبها محمود البنا حكم اللقاء لصالح طلائع الجيش، بعدها بخمس دقائق وفى الدقيقة 32 ينجح النيجيري جونيور أجايى من إدراك هدف التعادل للمارد الأحمر من رأسية متقنة اخطاها محمد بسام حارس طلائع الجيش، وأحرز نفس اللاعب الهدف الثانى للمارد الأحمر في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلى إلى 24 نقطة وارتقى لوصافة الدورى، ولديه 4 مباريات مؤجلة، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 12 نقطة فى المركز الخامس عشر ولديه مباراة مؤجلة.