شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن ليفربول بعد الفوز على شيفيلد المتذيل؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على فوز فريق ليفربول على نظيره شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال موقع صحيفة ديلي ميل: «فريق ليفربول استعاد توازنه بشكل كبير بعد سلسلة من النتائج السيئة لم يستطيع الفوز خلال اللقاءات السابقة سواء أمام فرق المقدمة أو المحتلين لوسط جدول المسابقة، وكان هذا يرجع لكثرة الإصابات الذي تعرض لها فريق ليفربو منذ بداية الموسم وعلى رأسهم فان دايك صخرة الدفاع».

أضاف التقرير أن «قدرة يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول استطاعت إيقاف نزيف ليفربول داخل البريميرليج على مدار 4 مباريات سابقة واقترب بشدة من المربع الذهبي الذي يحتله حاليا الأربعة الكبار ما بين المتصدر مانشستر سيتي ووصيفه المان يونايتد وليستر سيتي وتشيلسي».

وقال موقع صيحفة ميررو البريطانية إنه «بفضل إمكانيات كورتيس جونز وروبرتو فيرمينو نهى رجال يورجن كلوب سلسلة خسارتهم بفوز مريح على متذيل شيفيلد يونايتد».

أضاف التقرير: «ليفربول لابد أن يقدم عرضا مميزا خلال لقاء الخميس أمام تشيلسي الذي استفاق فنيا بعد تولي توماس توخيل القيادة الفنية خلفا لفرانك لامبارد أسطورة البلوز الذي لم تساعده النتائج خلال المباريات الأولى في مسابقة الدوري الإنجليزي».

أكد التقرير: «انتقل فريق كلوب إلى مسافة نقطتين من المراكز الأربعة الأولى- ويحتل وست هام حاليًا المركز الرابع- بفوزه في يوركشاير بفضل هدفين في الشوط الثاني».

تابع: «بدون حارس المرمى أليسون بيكر لأسباب إنسانية بعد وفاة والده جوزيه في البرازيل، كان كل شيء روتينيًا إلى حد كبير بالنسبة للأبطال الحاليين، لكن بالنسبة ليونايتد، كانت ليلة بائسة أخرى في موسم ينسى، حيث كافحوا لإحداث أي تأثير حقيقي على دفاع الزائرين المؤقت الأخير، وخسروا هزيمتهم 21 في 26 مباراة، وتركوا 15 نقطة من الأمان».

مباراة ليفربول و شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

مباراة ليفربول و شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي