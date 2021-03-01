المقاولون يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة مصر المقاصة

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق المقاولون العرب معسكرا مغلقا، اليوم الإثنين، بالجبل الأخضر، استعدادا للقاء المرتقب أمام مصر المقاصة، والذى يستضيفه استاد عثمان أحمد عثمان غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، ويطمح أبناء الجبل الأخضر لمواصلة الانتصارات بعد الفوز في الجولة الماضية على فريق الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وانتظم الثنائي باسم علي وهيثم الجويني في التدريبات الجماعية للفريق، بعد تعافيهما من الإصابة، التى منعتهما عن المشاركة مع الفريق خلال مباراة الجونة الماضية، حيث كان باسم علي قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الأمامية، فيما عانى المهاجم التونسي من إصابة بكدمة في الظهر.

واستغل الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، فترة توقف المباريات بعد لقاء الجونة الأخيرة بالدوري، والذى جمع الفريقين على استاد خالد بشارة وانتهى بفوز ذئاب الجبل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في العمل على وضع حلول عاجلة للأخطاء الدفاعية للاعبي الفريق.

وعقد النحاس عدة جلسات فنية مع لاعبي الفريق، لنقل خبراته الدفاعية، خاصة أنه يعتبر أحد أبرز المدافعين في تاريخ الكرة المصرية، وحذرهم من تكرار تلك الأخطاء في المباريات المقبلة، خاصة أن اللقاءات القادمة لا تحتمل التهاون في التفريط في أي نقطة.

وعصفت الإصابات بخط دفاع المقاولون العرب بعدما ضربت 3 لاعبين بذئاب الجبل، وذلك بعد خروج خالد الحسيني مدافع المقاولون للإصابة خلال مباراة فريقه مع الجونة، والتى انتهت بفوز المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى مباراة الجولة 13 والمؤجلة التى أقيمت باستاد خالد بشارة.

وأثبتت الأشعة التى خضع لها الحسيني إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية لينضم إلى قائمة الإصابات فى خط دفاع الفريق، بعد إصابة فادي نجاح فى العضلة الضامة وإصابة فاروقا نور الدين بشد فى الخلفية.

ويحتل المقاولون المركز الـ13 في جدول مسابقة الدوري العام، بعد الوصول إلى النقطة 14، حيث خاض ذئاب الجبل 14 مباراة بالدوري حتى الآن، فازوا في 4 مباريات وتعادلوا في مباراتين وتلقوا الهزيمة في 8 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفا، واستقبلت شباكهم 20 هدفا آخر.