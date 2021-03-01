شكرا لقرائتكم خبر عن الصحراوى متصدرا.. كشف حساب الخماسى الأجنبى فى الإسماعيلى قبل مواجهة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الإسماعيلى بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش لمواجهة وادى دجلة فى الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها الخامسة عصر الجمعة المقبلة على ستاد الاهلى والسلام فى مواجهة يبحث فيها الدراويش عن تعديل مساره المحلى عن طريق خطف النقاط الثلاث للهروب من مراكز القاع فى المسابقة ، ويعول الجهاز الفنى للفريق الاصفر على المحترفين الاجانب لإنقاذ الدراويش، وهنا نرصد أرقام المحترفين الأجانب بالإسماعيلى قبل مواجهة وادى دجلة فى السطور التالية..

1_التونسى مروان الصحراوى .. 12 مباراة بواقع 1066 دقيقة ، ويعد الصحراوي هو أكثر اللاعبين مشاركة حتى فترة التوقف الدولي.

2_التونسى فخر الدين بن يوسف .. 11 مباراة بواقع 735 سجل هدفين وصنع هدفًا

3_الأنجولى آرى بابل .. 11 مباراة بواقع 696 دقيقة سجل هدفين وصنع هدفًا

4_النامبيى بنسيون شيلونجو .. 9 مباريات بواقع 332 دقيقة صنع هدفين

5_ الجزائرى رضوان شريفى .. 5 مباريات بواقع 450 دقيقة