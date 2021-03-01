الشناوي: هدف الأهلي صحيح.. ولمسة يد علاء لا تستحق ضربة جزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، أن هدف الأهلي لجونيور أجايي الذي أحرزه في الدقيقة 90 بمواجهة طلائع الجيش، صحيح.

واستطاع الأهلي الفوز على حساب طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف وحيد في الأسبوع الـ14 من مسابقة الدوري.

وأوضح الشناوي في تحليله للحالات التحكيمية عبر قناة أون تايم سبورتس، أن والتر بواليا مهاجم الأهلي، وإسلام جمال مدافع الطلائع، اشتركا في الكرة بشكل طبيعي، ولا وجود لخطأ.

وأكمل: "الكرة لم تصطدم بيد بواليا، إذا اصطدمت بيده لم تكن لترتفع إلى الأعلى".

وعن لمسة يد أحمد علاء مدافع طلائع الجيش في الدقيقة 61 بعد تسديدة جونيور أجايي، علق الشناوي: "الأهلي لايستحق ضربة جزاء، لأن يد لاعب طلائع الجيش في الوضع التشريحي الطبيعي".