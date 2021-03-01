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إسلام جمال: الأهلي لا يستحق الفوز.. وهدفه الثاني غير صحيح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد إسلام جمال مدافع فريق طلائع الجيش، أن فريقه كان يستحق الفوز خلال المواجهة التي جمعتهم بالأهلي، مشيرًا إلى جميع اللاعبين قدموا مباراة قوية وأهدروا العديد من الفرص.

وخسر طلائع الجيش أمام الأهلي، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 2-1، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر بدوري we المصري.

وقال جمال في تصريحات لقناة صدة البلد:" طلائع الجيش كان يستحق الفوز أمام الأهلي، وأرى أن الهدف الثاني للأهلي حتى لو مش خطأ فهو لمسة يد".

وأضاف: " سقطت على الأرض داخل منطقة جزاء فريقي بعد الهدف الثاني للأهلي نتيجة احتكاك مع مهاجم الأهلي بواليا، وحزين لخروج فريقنا بدون نقطة التعادل أمام الأهلي ".

وأتم تصريحاته :" المباريات الثلاث المقبلة بالنسبة لنا ستكون حياة او موت ، وفريق طلائع الجيش يستطيع إنهاء الدوري في مركز جيد في جدول الدوري".

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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