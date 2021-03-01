الدوري الايطالي | مدرب الانتر: نستحق الفوز على جنوى ونتحسن من مباراة لأخرى

أثنى أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان، على أداء فريقه خلال فوزه الثمين 3 / صفر على ضيفه جنوى اليوم الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإيطالي، مشددًا في الوقت نفسه على أن أداء لاعبيه يتحسن من مباراة لأخرى في المسابقة.

وواصل الانتر سلسلة انتصاراته في المسابقة، بعدما حقق فوزه الخامس على التوالي، ليعزز موقعه في الصدارة برصيد 56 نقطة، ويتقدم خطوة أخرى نحو استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2009 / 2010.

وافتتح النجم البلجيكي روميلو لوكاكو التسجيل بعد مرور 32 ثانية فقط على انطلاق اللقاء، فيما أضاف زميلاه ماتيو دارميان وأليكسيس سانشيز الهدفين الثاني والثالث في الشوط الثاني.

وقال كونتي عقب اللقاء “لعبنا ضد فريق قدم أداء رائعًا في الفترة الأخيرة، وحصل على عدد من النقاط يقل بنقطتين فقط عما حصلنا عليه في آخر سبع مباريات بالمسابقة. هذا يشير إلى أننا أبلينا بلاء حسنا اليوم”.

وأضاف كونتي “بجانب الأهداف التي سجلناها، قام ماتيا بيرين (حارس مرمى جنوه) بالتصدي لبعض التسديدات بشكل جيد للغاية”.

واختتم مدرب إنتر حديثه قائلًا “نحن سعداء لأن عملنا يؤتي ثماره. الفريق يتحسن كمجموعة وكأفراد، لكننا ندرك أنه لايزال هناك 14 مباراة متبقية على نهاية الموسم”.