نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد وفياريال في الدوري الإسباني “دييجو سيميوني يُصحح المسار”

تعرف على نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد وفياريال في الدوري الإسباني، ضمن الجولة 25، والتي أقيمت مساء اليوم الأحد 28 فبراير 2021 على ملعب لاسيراميكا (المدريجال سابقًا)، وانتهت بفوز صعب للأتلتي بهدفين دون رد.

صحح المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد “دييجو سيميوني” مسار فريقه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفضل هذا الفوز الثمين أمام فياريال الذي يصنف ضمن أفضل 5 أندية هذا الموسم.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 58 نقطة في الصدارة بعدما حقق انتصاره الأول في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة ليوسع الفارق مع برشلونة صاحب المركز الثاني إلى خمس نقاط وتتبقى لأتلتيكو مباراة مؤجلة أمام أثلتيك بلباو ستقام يوم 10 مارس المقبل.

وتجمد رصيد فياريال عند 37 نقطة في المركز السابع بعدما مني بسابع نتيجة سلبية على التوالي، حيث تعادل 5 مرات وخسر مرتين، الأمر الذي أدى إلى تراجع حظوظه في المنافسة على مقعد مؤهل للمسابقات القارية الموسم المقبل، بعدما كان ضمن الأندية المتنافسة على المركز الرابع.

وأنهى أتلتيكو الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف من نيران صديقة، سجله مدافع فياريال “ألفونسو بيدرازا” بعد ضربة رأس من المدافع المتقدم لأداء الدور الهجومي في ركلة ركنية “سافيتش”.

وفي الشوط الثاني، سجل البديل البرتغالي جواو فيليكس هدف الاطمئنان لأتلتيكو في الدقيقة 69 من تسديدة قوية داخل منطقة جزاء فياريال تحت أنظار المدافع باو توريس.

على صعيد آخر، أهدر بلد الوليد فرصة ذهبية لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني حين استقبلت شباكه هدف التعادل 1 / 1 مع مضيفه سلتا فيجو في نهاية مباراة الفريقين اليوم بنفس المرحلة التي شهدت أيضا فوز غرناطة على إلتشي 2 / 1 وريال بيتيس على مضيفه قادش 1 / صفر.

وعزز ريال بيتيس فرص تواجده بمنافسات الدوري الأوروبي الموسم المقبل بعد فوزه الصعب على ملعب قادش، ليرفع رصيده لـ 39 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن فياريال السابع بـ 37 نقطة.

وسيلعب ريال مدريد يوم غد الاثنين في ختام الجولة 25 من الدوري الإسباني على ملعب ألفريدو دي ستيفانو أمام ريال سوسيداد صاحب المركز الخامس برصيد 41 نقطة.