الدوري المصري | سامي قمصان: فوز الاهلي على طلائع الجيش أعاد الثقة للاعبين

عبر سامي قمصان، مدرب الفريق الأول بالنادي الأهلي المصري، عن سعادته بالفوز الذي ‏حققه الفريق على حساب طلائع الجيش 2 / 1 اليوم الأحد في الدوري المحلي.

وقال قمصان في تصريحات للموقع الرسمي لناديه بعد المباراة إن هذا الفوز أعاد الثقة للفريق قبل مواجهة فيتا كلوب المقبلة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.‏

وأضاف :”خاض الفريق المباراة وسط ضغط شديد واللاعبون بذلوا مجهودًا كبيرًا ‏وكانوا بحاجة إلى الفوز لاستعادة الثقة من جديد، ونوجه لهم الشكر على الأداء البدني ‏والخططي والتحلي بشخصية الأهلي”.‏

وأوضح :”واجهنا فريقًا قويًا ويلعب بشكل دفاعي جيد، وهو ما احتاج منا إلى جهد كبير، والجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على تطوير الأداء، وكان هناك تعديلات فنية أسفرت عن تحسن الأداء وتسجيل هدف اللقاء الثاني، أي فريق كبير لا بد أن يكون لديه حارس مميز، ومحمد الشناوي قدم مباراة كبيرة ‏ونحن محظوظون بما يقدمه، كما أن أجايي أدى بشكل جيد”.

وقال إن الأهلي المصري لا يقدم أعذارًا لأي نتيجة، والجهاز الفني يعمل على تصحيح الأخطاء‏ وتطوير الأداء وعلاج السلبيات.‏

وأضاف أن مباراة فيتا كلوب مهمة للغاية في مشوار الفريق، وكل اللاعبين لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز واستكمال المشوار الأفريقي، وقد سبق للفريق مواجهة ظروف مماثلة ونجح في تخطيها.

ورفع الأهلي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد طلائع الجيش عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر بالدوري المصري.