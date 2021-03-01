- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي المصري، أن الفريق حقق هدفه خلال مباراة طلائع الجيش التي فاز بها فريقه 2 / 1 اليوم الأحد في الدوري المصري، وهو الفوز والخروج بالثلاث نقاط أمام فريق قوي استطاع أن يخلق فرصًا خلال المباراة.
وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة :”مواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري كانت صعبة، وما زاد من صعوبتها أن الفريق كان عائدًا من الخسارة أمام سيمبا في دوري أبطال أفريقيا، ولكن اللاعبين استطاعوا أن يسجلوا هدفين أسهما في تحقيق الفوز وإضافة ثلاث نقاط إلى رصيد الأهلي في مسابقة الدوري”.
وأضاف أن المباريات الصعبة دائمًا ما تحتاج إلى اللاعبين الكبار لإنقاذ الفريق، وهذا ما حدث مع محمد الشناوي قائد الفريق، الذي دائمًا ما يكون حاضرًا عندما يحتاجه الفريق خلال المباراة من خلال تصديه والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية.
وأوضح أن جونيور أجايي استطاع أن يسجل هدفين للفريق اليوم رغم أنه عائد من إصابةولم يستعد مستواه الكامل، ولكنه من العناصر المهمة بالفريق.
ورفع الأهلي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد طلائع الجيش عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوري المصري | موسيماني: حققنا الهدف من مواجهة طلائع الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.