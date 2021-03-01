الدوري المصري | موسيماني: حققنا الهدف من مواجهة طلائع الجيش

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي المصري، أن الفريق حقق ‏هدفه خلال مباراة طلائع الجيش التي فاز بها فريقه 2 / 1 اليوم الأحد في الدوري المصري، وهو الفوز والخروج بالثلاث نقاط أمام فريق قوي استطاع ‏أن يخلق فرصًا خلال المباراة.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة :”مواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري كانت صعبة، وما زاد من صعوبتها أن الفريق كان عائدًا من الخسارة أمام سيمبا في دوري أبطال أفريقيا، ولكن اللاعبين استطاعوا أن يسجلوا هدفين أسهما في تحقيق الفوز وإضافة ثلاث نقاط إلى رصيد الأهلي في مسابقة الدوري”.

وأضاف أن المباريات الصعبة دائمًا ما تحتاج إلى اللاعبين الكبار لإنقاذ الفريق، وهذا ما حدث مع محمد الشناوي قائد الفريق، الذي دائمًا ما يكون حاضرًا عندما يحتاجه الفريق خلال المباراة من خلال تصديه والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية.‏

وأوضح أن جونيور أجايي استطاع أن يسجل هدفين للفريق اليوم رغم أنه عائد من إصابة‏ولم يستعد مستواه الكامل، ولكنه من العناصر المهمة بالفريق.

ورفع الأهلي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد طلائع الجيش عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر.