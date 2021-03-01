فيديو يوتيوب | شاهد اهداف ميلان وروما في الدوري الايطالي

شاهد فيديو يوتيوب اهداف ميلان وروما في الدوري الايطالي، لحساب الجولة 24، والتي أقيمت ضمن مباريات اليوم الأحد 28 فبراير 2021 على ملعب الأولمبيكو، وشهدت تفوق الزوار “ميلان” بهدفين لهدف.

انهى ميلان الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدف دون رد سجله الإفواري “فرانك كيسييه” من ركلة جزاء أحتسبت في الدقيقة 42، ليُنهي حالة سوء الحظ التي رافقت فريقه منذ بداية اللقاء.

وألغى حكم الراية هدفين للميلان بداعي التسلل من بينهم هدف لزلاتان إبراهيموفيتش صنعه ريبيتش، قبل أن تنوب العارضة عن حارس روما في التصدي لرأسية جميلة للمدافع الدنماركي سيمون كاير في الدقيقة 27.

كما ألغى الحكم هدفًا لروما من ركنية سجله الأرميني هنريخ مخيتاريان في الدقيقة 28 – بعد دقيقة واحدة من هدف كاير الملغي-.

مع مطلع الشوط الثاني، تمكن روما من تسجيل هدف التعادل 1/1 بتسديدة مقوسة جميلة من اللاعب فيريتو بعد تسلمه لتمريرة من ليوناردو سبينازولا على حافة منطقة جزاء ميلان في الدقيقة 50، لتعانق تسديدة فيريتو الزاوية اليسرى البعيدة للحارس دوناروما.

ورد ميلان بعد تسع دقائق من تعديل روما للنتيجة، بتسجيله للهدف الثاني (2/1) بتصويبة يسارية قوية من الكرواتي “ريبيتش” بعد تلقيه تمريرة من سايليمايكيرس على خط الـ 18، لتذهب الكرة على أقصى يسار الحارس “باو لوبيز” الذي أخطأ في التمرير وكان أحد المُتسببين في هذا الهدف.

وسعى ميلان لتعويض خسارتيه أمام سبيزيا والإنتر في الجولتين الماضيين، على أمل العودة للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي أمام الإنتر الذي رفع رصيده لـ 56 نقطة بعد الفوز السهل الذي حققه أمام جنوى بثلاثية نظيفة في وقت سابق من مباريات الجولة 24 اليوم الأحد.

وتلقى ميلان – ثاني جدول الترتيب برصيد 52 نقطة – هدية ثمينة من هيلاس فيرونا الذي أسقط ملاحقه الرئيسي “يوفنتوس” في فخ التعادل خلال مباريات أمس السبت، الأمر الذي سيجعل المنافسة ثنائية بين الإنتر وميلان على اللقب حتى الرمق الأخير من المنافسة.

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لقطات متفرقة

https://twitter.com/RosetteRawdonh1/status/1366127195035435017