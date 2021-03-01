الدوري السعودي | ناقد رياضي يتهكم: راجعوا أهداف الهلال بالرنين المغناطيسي!

أستغرب الناقد الرياضي، محمد الذايدي، من تعامل التحكيم والتدقيق الزائد مع فريق الهلال السعودي، عقب الفوز على الفتح، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في لقاء أُقيم على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن الجولة 21 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الذايدي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “الهلال والتحكيم شي عجيب أي هدف للهلال يتم مراجعته من كل جهة بشكل دقيق جدًا ما بقي إلا أشعة رنين مغناطيسي وتحاليل مخبرية حتى يتم التأكد من صحة الهدف.. لست ضد إحقاق الحق ولكن هل يتم التعامل مع الجميع بنفس الحرص والتدقيق !”.

هذا وأنهى الهلال الشوط الأول متفوقًا على الفتح بثلاثة أهداف، سجلهم أندريه كاريلو، بافتيمبي غوميز، ولوسيانو فييتو، عند الدقائق “23، 26، 40″، وفي الشوط الثاني قلص عمار الدحيم الفارق في الدقيقة 60.

وبعدها عاد الهلال وأحرز الهدف الرابع في الدقيقة 73 عن طريق سالم الدوسري، ثم سجل الفتح هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 80 عن طريق كريستيان كويفا، وفي الدقيقة 84 اختتم سالم الدوسري مسلسل الأهداف بهدف من تسديدة قوية.

وهكذا، رفع الهلال رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن الشباب المتصدر، الذي لديه مباراة مع ضمك، فيما تجمد رصيد الفتح عند 25 في المركز الثالث عشر.