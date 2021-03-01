الدوري السعودي | الجابر والشلهوب يمتدحان خماسية الهلال أمام الفتح

أعرب نجما نادي الهلال السعودي السابقين، سامي الجابر ومحمد الشلهوب، عن سعادتهما بتحقيق الفريق الأزرق للفوز الكبير على مضيفه الفتح، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في لقاء أُقيم على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن الجولة 21 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الجابر في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “ألف مبروك يا زعماء.. مبروك للمدرج الفخم هذا الفوز المقنع والنتيجة المرضية.. القادم أجمل”.

فيما كتب الشلهوب “ألف مبروك الفوز يا زعماء أداءً ونتيجة، كلما تضاعفت الظروف تبينت شخصية الهلال أكثر كما عودنا”.

هذا وأنهى الهلال الشوط الأول متفوقا على الفتح بثلاثة أهداف، سجلهم أندريه كاريلو، بافتيمبي غوميز، ولوسيانو فييتو، عند الدقائق “23، 26، 40″، وفي الشوط الثاني قلص عمار الدحيم الفارق في الدقيقة 60.

وبعدها عاد الهلال وأحرز الهدف الرابع في الدقيقة 73 عن طريق سالم الدوسري، ثم سجل الفتح هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة 80 عن طريق كريستيان كويفا، وفي الدقيقة 84 اختتم سالم الدوسري مسلسل الأهداف بهدف من تسديدة قوية.

وهكذا، رفع الهلال رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن الشباب المتصدر، الذي لديه مباراة مع ضمك، فيما تجمد رصيد الفتح عند 25 في المركز الثالث عشر.