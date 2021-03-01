نتيجة مباراة الوداد وكايزر تشيفز في دوري أبطال أفريقيا “وداد الأمة يكتسح بالأربعة”

أيوب الكعبي يقود الوداد للفوز 4-0 أمام كايزر تشيفز في دوري أبطال أفريقيا 2021

حصد الوداد البيضاوي المغربي انتصاره الثاني في دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على حساب ضيفه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة (4/صفر) في اللقاء الذي استضافته العاصمة البوركينية واغادوغو، بعد اعتذار مصر عن استضافته قبل 10 أيام.

وكانت السلطات المغربية قد رفضت منح التأشيرات لبعثة الفريق الجنوب أفريقي تخوفاً من انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا المتحور، واقترح الوداد إقامة المباراة في مصر، إلا أن تأجيلها لأكثر من مرة أدى إلى اعتذار الاتحاد المصري لكرة القدم عن تحمل مسؤوليتها، ليتم اللجوء في نهاية المطاف لبوركينا فاسو.

وكان “وداد الأمة” قد فاز الثلاثاء الماضي على مضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 1-صفر، ليتصدر المجموعة الثالثة بعد فوزه اليوم أمام كايزر تشيفز برصيد 6 نقاط أمام حوريا كوناكري الغيني صاحب المركز الثاني بأربع نقاط، وكايزر تشيفز ثالثاً بنقطة، وبترو أتلتيكو رابعاً بلا رصيد في ذيل جدول ترتيب المجموعة.

وقدم متصدر الدوري المغربي أفضل عروضه هذا الموسم إذ سيطر على مجريات اللقاء بالكامل، وخدمه في هذا الأمر التقدم المبكر منذ الدقيقة السابعة عبر محمد أوناجم، العائد إلى صفوفه هذا الموسم من الزمالك المصري، الذي انسل من خلف المدافعين ليتابع عرضية الليبي مؤيد اللافي المتقنة في قلب المرمى (7).

وواصل فريق المدرب التونسي فوزي البنزرتي أفضليته، مهدراً فرصاً سانحة عدة للتسجيل، ولا سيما عبر الدولي أيوب الكعبي الذي اهتدى إلى طريق الشباك قبل استراحة ما بين الشوطين برأسية قوية عجز الحارس ايتوميلينغ كوني في التصدي لها مستغلاً تمريرة عرضية مميزة من أوناجم (44).

وتحسن أداء الضيوف نسبياً في الشوط الثاني إذ هدد مرمى الحارس أحمد رضى التكناوتي الذي تألق في التصدي لرأسية الصربي سمير نوركوفيتش (60)، وقطف البنزرتي ثمار تبديلاته التنشيطية لخط هجومه، عندما أضاف البديل التنزاني سيمون مسوفا الهدف الثالث من تسديدة خادعة اثر تمريرة وليد الكرتي (86).

وسدد يحيى عطية الله كرة قوية ارتطمت بيد المدافع راماهكوي مفاليلي فأشهر الحكم بوجهه الإنذار الثاني وبالتالي الطرد، مع احتساب ركلة جزاء للفريق المغربي انبرى لها المتخصص يحيى جبران بنجاح مضيفاً الهدف الرابع للوداد (90+3).