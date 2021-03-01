فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي

شاهد فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “ليفربول وشيفيلد يونايتد”، في أهم مباريات اليوم الاحد 28-2-2021، ضمن الجولة 26 من الدوري الانجليزي الممتاز.

استعاد فريق ليفربول توازنه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتغلب على مضيفه شيفيلد يونايتد 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب برامول لين، بإدارة من الحكم الانجليزي “جوناثان موس”.

انتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين، والذي شهد تألق غير عادي لحارس مرمي شيفيلد يونايتد “آرون رامسدالي”، بعد ان تصدي لأكثر من محاولة لرفاق محمد صلاح ليُنهي الشوط الاول بشباك نظيفة.

وخلال الشوط الثاني استطاع جونز ان يفتتح التسجيل لليفربول فى الدقيقة 48 بعد ان استغل عرضية أليكساندر أرنولد وسدد بباطن القدم فى زاوية صعبة على رامسدالي.

وفى الدقيقة 65 أضاف البرازيلي “روبرتو فيرمينو” الهدف الثاني لليفربول، بعد ان توغل داخل منطقة شيفيلد وسدد كرة اصطدمت بالمدافع لتغالط حارس المرمي وتسكن الشباك.

ورفع ليفربول رصيده إلى 43 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد شيفيلد يونايتد عند 11 نقطة في المركز العشرين الأخير.

وهذا الفوز هو الأول لفريق ليفربول بعد أربع هزائم متتالية في الدوري، وهو الفوز الثاني عشر للفريق هذا الموسم مقابل الخسارة في سبع مباريات والتعادل في مثلها.

فيما أصبحت هذه الخسارة هي الرابعة على التوالي لشيفيلد يونايتد في الدوري هذا الموسم وهي الهزيمة الحادية والعشرين بشكل عام مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين.

إليكم اهداف المباراة

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