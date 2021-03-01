الدوري السعودي | الحريري يدافع عن البلطان ويوجه رسالة حادة لجماهير النصر!

أبدى الكاتب الرياضي السعودي، سامي الحريري، دهشته من هجوم جماهير النصر على رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، على خلفية الأزمة التي حدثت عقب لقاء الفريقين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الحريري في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “ليتهم بدلًا من مهاجمة البلطان يطالبون إدارة ناديهم بالعمل مثله.. هو الأول و هم في الثامن!! و ينتقدونه بعد!”.

وأضاف “الصفقة الأفضل (في الدوري) بالدور الأول “بانيقا” وبالدور الثاني : “إيقالو” وكلاهما من الشبابحسنًا اليد وأنتم مايكون راح ..مايكون جاء لكم البربرة و البثارة و لهُ الصدارة”.

وكان فريق النصر قد تعادل أمام ضيفه أبها، بهدفين لمثلهما، في لقاء أُقيم على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة 21 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم أبها عن طريق كارلوس ستراندبيرغ في الدقيقة 11 من عمر اللقاء، ثم تعادل النصر بواسطة سامي النجعي في الدقيقة 61، وعاد السويدي كارلوس ستراندبيرج ليسجل هدف التقدم لأبها في الدقيقة 75، لكن سامي النجعي رفض خسارة فريقه، وأحرز هدف التعادل في الوقت القاتل عند الدقيقة 90.

بهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب، وأصبح رصيد أبها 25 نقطة في المركز الرابع عشر.