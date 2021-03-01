الدوري السعودي | إعلامي سعودي يسخر من النصر بعد التعادل مع أبها!

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تهكم الإعلامي السعودي، عبدالعزيز الهشبول، على فريق النصر بعد تعادله أمام ضيفه أبها، بهدفين لمثلهما، في لقاء أُقيم على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة 21 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال الهشبول في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “يعجبني في النصر قتاليته تعادل مهم جدًا أمام فريق صعب ومنافس يبعد النصر شوي من الصراع على الهبوط”.
هذا وتقدم أبها عن طريق كارلوس ستراندبيرغ في الدقيقة 11 من عمر اللقاء، ثم تعادل النصر بواسطة سامي النجعي في الدقيقة 61.
وعاد السويدي كارلوس ستراندبيرج ليسجل هدف التقدم لأبها في الدقيقة 75، لكن سامي النجعي رفض خسارة فريقه، وأحرز هدف التعادل في الوقت القاتل عند الدقيقة 90.
بهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب، وأصبح رصيد أبها 25 نقطة في المركز الرابع عشر.
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