الدوري الايطالي | درايس ميرتينز يحتفل بالعودة بهدف في فوز نابولي على بينفينتو

هز درايس ميرتينز الشباك في أول مباراة له مع نابولي منذ ديسمبر ليقود فريق المدرب جينارو جاتوزو للفوز 2 – صر على بينفينتو اليوم الأحد والتقدم للمركز السادس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وترك المهاجم البلجيكي بصمته سريعًا في عودته من الإصابة إذ حول تسديدة غيرت اتجاهها إلى داخل الشباك من مدى قريب في الدقيقة 34.

وأضاف ماتيو بوليتانو الهدف الثاني بعد الاستراحة ليحقق نابولي فوزًا كان بحاجة إليه.

وتأتي النقاط الثلاث في وقت مناسب لجاتوسو الذي تعرض لانتقادات شديدة بعد الخسارة في ثلاث من الخمس مباريات الماضية في الدوري والخروج من دور 32 بالدوري الأوروبي أمام غرناطة الإسباني.

وكان يمكن لنابولي الخروج بفوز أكبر لكن الحكم ألغى هدف بيوتر جيلينسكي في الشوط الأول بداعي التسلل ثم أطاح كاليدو كوليبالي بضربة رأس من مدى قريب إلى خارج الملعب.

واكتملت ليلة المدافع السنغالي السيئة بطرده لحصوله على الإنذار الثاني قبل تسع دقائق من النهاية.

وتقدم نابولي فوق لاتسيو إلى المركز السادس ولكل منهما 43 نقطة، فيما يأتي بنيفنتو في المركز 16 برصيد 25 نقطة وبدون فوز في الدوري للمباراة الثامنة على التوالي.