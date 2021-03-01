فيديو يوتيوب | شاهد اهداف الاهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري “فوز قيصري”

شاهد فيديو يوتيوب اهداف الاهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري، بالمباراة التي أقيمت اليوم الأحد في الجولة 14 على ستاد الأهلي We، وشهدت فوز قيصري للشياطين الحمر بعد التأخر بهدف.

انتهت المباراة بفوز صعب للأهلي بهدفين مقابل هدف، علمًا بأن طلائع الجيش كان السباق في التسجيل بفضل ركلة حرة مباشرة نفذت من فوق الحائط البشري بواسطة اللاعب أحمد سمير.

وقاد المحترف النيجيري جونيور أجايي النادي الأهلي لتحقيق هذا الانتصار المثير بتسجيل هدف التعديل ومن ثم هدف الفوز في الدقيقة 92.

وارتفع رصيد الأهلي، الذي خاض لقاءه الأول بالمسابقة المحلية بعد غياب دام 33 يومًا بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية بقطر، ومباراة في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، إلى 24 نقطة من 10 مباريات في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط خلف غريمه التقليدي الزمالك (المتصدر)، الذي خاض 12 مباراة.

في المقابل، تجمد رصيد طلائع الجيش، الذي أخفق في تحقيق أي انتصار للمباراة الرابعة على التوالي، عند النقطة 12 في المركز الـ 15 (الرابع من القاع).

وجاء هدف تقدم أحمد سمير في الدقيقة 26 من ركلة حرة مباشرة نفذها من حوالي 22 ياردة، لكن أجايي أدرك التعادل للأهلي في الدقيقة 32 برأسية مذهلة بعد تلقيه عرضية جميلة من محمد مجدي أفشه.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1 / 1، واصل أجايي تألقه، بعدما أضاف الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليعيد الأهلي إلى طريق الانتصارات الذي غاب عنه في مباراته الأخيرة بالبطولة، عقب تعادله السلبي مع مضيفه بيراميدز.

ونقل بث مباشر مباراة “الاهلي وطلائع الجيش” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “محمد الكواليني”.

وأقيمت مواجهة الاهلي وطلائع الجيش على ملعب الاهلي WE السلام، وانطلقت صافرة بداية اللقاء من الحكم المصري “محمود البنا” في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

وكان قد مر ما يقرب شهر وبضعة أيام على آخر مباراة للنادي الاهلي في الدوري المصري الممتاز، المنتهية بالتعادل أمام “بيراميدز”، لإنشغاله بمنافسات كأس العالم للأندية، وعودته مباشرة على مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

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