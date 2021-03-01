كأس الكونفدرالية | مصر ومالي والسودان وتنزانيا ترفض طلب وفاق سطيف

تواجه إدارة نادي وفاق سطيف الجزائري أزمة كبيرة بعد عجزها حتى الآن في إيجاد بلد يقبل استضافة مباراة الفريق أمام ضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي المقررة في العاشر من مارس المقبل في الجولة الافتتاحية من المجموعة الأولى بكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية).

ونقلت الإذاعة الجزائرية عن فهد حلفاية، المدير العام لنادي وفاق سطيف قوله اليوم الأحد، إن مصر والسودان ومالي وتنزانيا، رفضت طلبهم باستضافة المباراة أمام أولاندو بايرتس.

وأوضحت الإذاعة الجزائرية أن مصير مواجهة وفاق سطيف أمام أورلاندو بات معلقًا لحين إيجاد حل لهذه المشكلة التي أصبحت تشكل عبئًا ثقيلًا على مسؤولي الفريق الجزائري.

كان عبد الحكيم سرار، رئيس وفاق سطيف، طلب تدخل وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، لمساعدة الفريق على خوض مبارياته الأفريقية في ظل الوضع الصعب بسبب جائحة كورونا.

يذكر أن وزارة الصحة الجزائرية كانت رفضت إقامة مباراتي شباب بلوزداد وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا، ووفاق سطيف أمام أورولاندو بايرتس في البلاد خوفًا من تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في جنوب أفريقيا.

ووافق اتحاد الكرة التنزاني استضافة المباراة التي تغلب فيها صن داونز على مضيفه شباب بلوزداد 5 / 1، اليوم الأحد.