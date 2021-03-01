بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ليفربول وشيفيلد يونايتد”، في أهم مباريات اليوم الاحد 28-2-2021، ضمن الجولة 26 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي العماني “أحمد البلوشي”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 1.

وتقام مواجهة ليفربول وشيفيلد يونايتد على ملعب برامول لين، بإدارة من الحكم الانجليزي “جوناثان موس”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية.

يسعى ليفربول إلى التعافي من هزيمة ديربي الميرسيسايد الأولى على آنفيلد روود منذ 22 عامًا، وسلسلة من أربع هزائم متتالية على أرضه في الدوري الانجليزي منذ عام 1923، عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على شيفيلد يونايتد الليلة.

ويتواجد ليفربول في المركز السادس بجدول الترتيب وفي رصيده 40 نقطة، جمعها من 25 مباراة، انتصر في 11 مناسبة، وتعادل في 7، وخسر 7 مباريات، وسجل 45 هدفًا، ودخل مرماه 34.

في المقابل، يبدو شيفيلد يونايتد مقيدًا بالهبوط إلى التشامبيونشيب بعد هزيمته في الجولة الماضية بنتيجة (2-0) أمام فولهام، ومع تسجيله اهدافًا بمعدل ضئيل بلغ 0.60 هدفًا لكل مباراة، ومع محافظته على نظافة شباكه مرة واحدة، فليس من المستغرب أنهم في مثل هذا الموقف البائس.

ويتذيل شيفيلد يونايتد جدول ترتيب الدوري الانجليزي وبفارق 15 نقطة عن مركز النجاة من الهبوط الذي يتواجد فيه “نيوكاسل يونايتد” المتعادل مع “وولفرهامبتون” لحساب الجولة الحالية.

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