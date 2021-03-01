جاسبريني مدرب اتلانتا عن الفوز على سامبدوريا: حققنا فوزًا هامًا بالدوري الإيطالي

أشاد جيان بييرو جاسبريني، مدرب فريق أتلانتا، بمواصلة فريقه لعروضه القوية ببطولة الدوري الإيطالي، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، بتغلبه 2 / صفر على مضيفه سامبدوريا اليوم الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد أتالانتا إلى 46 نقطة في المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، متفوقا بفارق نقطتين على روما، صاحب المركز الخامس، الذي يستضيف ميلان في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها.

وقال جاسبيريني عقب المباراة، التي جرت بملعب (لويجي فيراريس) “لقد حققنا فوزًا هامًا اليوم. نجحنا في التحسن خلال اللقاء وتغلبنا على منافس صعب”.

وأضاف مدرب أتالانتا “إنه دوري متوازن للغاية والجميع يواجه مشاكل ضد فرق مثل (سامبدوريا). نحن الآن في وضع جيد”.

يأتي هذا الفوز، ليعيد البسمة من جديد على وجوه جماهير أتالانتا، التي شعرت بالإحباط عقب خسارة الفريق صفر / 1 أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء الماضي في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.