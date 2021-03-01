فيديو يوتيوب | شاهد أهداف مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي “الأزرق يُفرغ غضبه”

شاهد فيديو يوتيوب لأهداف مباراة الهلال والفتح في قمة مباريات اليوم بمنافسات الدوري السعودي 2021/2020، والمنتهية بفوز عريض للهلال قوامه خمسة أهداف لهدفين.

نجح الهلال في إنهاء الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بثلاثية نظيفة سجلها “آندري كاريلو وبافيتيمبي جوميز ولوسيانو فيتو” في الدقائق 23 و26 و40.

مع بداية الشوط الثاني قلص الفتح النتيجة بهدف سجله عمار الدحيم في الدقيقة 66، لكن الهلال واصل تفريغ غضبه بتسجيل هدف رابع في الدقيقة 73 حمل توقيع الجناح الطائر “سالم الدوسري” بمساعدة من سيباستيان جيوفينكو بعد دقيقة واحدة فقط من مشاركة سالم كبديل للبيروفي آندري كاريلو.

وشهدت الدقيقة 80 تسجيل الفتح لهدف ثان من ركلة جزاء نفذها كريستيان كويفا، وسرعان ما رد عليه سالم الدوسري بالهدف الخامس في الدقيقة 84 والذي صنعه البديل “عبد الله عطيف”.

بهذه النتيجة حافظ الهلال على المركز الثاني برصيد 39 نقطة بفارق نقطتين فقط عن الشباب متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ولا تزال للشباب مباراة أمام ضمك ستقام يوم غد الاثنين 1 مارس بعد تأجيلها لمدة 24 ساعة بسبب ظروف الطيران.