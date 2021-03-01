يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الانجليزي، ضمن مباريات اليوم الأحد 28 فبراير 2021، لحساب الجولة 26 من البريميرليج.

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، على ملعب ستامفورد بريدج غرب العاصمة لندن.

ينقل بث مباشر قمة مباريات اليوم بين مانشستر يونايتد وتشيلسي على قناة بين سبورت 1 بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، بالاضافة إلى قناة كانال بلوس الفرنسية، وسكاي سبورتس البريطانية.

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة أقل من مانشستر سيتي المتصدر بـ 13 نقطة، بينما يحتل تشيلسي المرتبة الخامسة برصيد 43 نقطة، متفوقًا على ليفربول بفارق 3 نقاط قبل هذه الجولة.

يدخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم أمام تشيلسي دون الرباعي “إدينسون كافاني وفيل جونز وخوان مانويل ماتا وبول بوجبا” بسبب إصابات مختلفة ما بين العضلات والركبة، بينما يغيب لاعب واحد فقط عن تشكيلة البلوز هو المدافع الدولي البرازيلي المخضرم “تياجو سيلفا” للإصابة في أوتار الركبة.

وقرر المدير الفني لفريق تشيلسي “توماس توخيل” مواصلة الاعتماد على الفرنسي أوليفيه جيرو في خط المقدمة بدلاً من الألماني تيمو فيرنر والإنجليزي تامي أبراهام بعد تألقه الكبير في المباريات الماضية لا سيما أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وسيتواجد من خلف أوليفيه جيرو كل من ماسون مونت وحكيم زياش وكوفاتش وكانتي وشيلويل وهودسون أودوي، وسيجلس ماركوس ألونسو وجورجينيو وبوليسيتش وفيرنر وكاي هافيرتز على دكة البدلاء.

أما تشكيلة مانشستر يونايتد فستشهد مشاركة ليندلوف وماجواير معًا في قلب الدفاع بعد إراحة ماجواير أمام ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي، كما سيعود مكتوميناي وفريد للعب جنبًا إلى جنب بعد الاستعانة بنيمانيا ماتيتش أمام سوسيداد.

وسيقود خط هجوم مانشستر يونايتد اللاعب الإنجليزي الشابع ماسون جرينوود جنبًا إلى جنب ماركوس راشفورد، على أن يجلس أنتوني مارسيال وفان دي بيك وعماد ديالو على دكة البدلاء.

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تشيلسي 0-0 مانشستر يونايتد

???? ملعب ستامفورد بريدج (غرب لندن)

???? الدوري الإنجليزي (الجولة 26)

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