فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الرائد والعين في الدوري السعودي "هاتريك لعبدالله المقرن"

شاهد فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “الرائد والعين” في إحدى مباريات اليوم الاحد 28-2-2021 ضمن الجولة 21 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

اكتسح فريق الرائد ضيفه “العين” برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الأحد، على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية في بريدة.

وسجل اهداف الرائد، عبدالله المقرن (هاتريك) في الدقائق 17 و53 و62، وجاء الهدف الرابع عن طريق البديل التشيلي روني فيرنانديز من ركلة جزاء في الدقيقة (82).

وبهاتريك “عبدالله المقرن” أصبح أول لاعب سعودي وتاسع لاعب بشكلٍ عام ينجح في تسجيل هاتريك هذا الموسم في الدوري السعودي.

وبتلك النتيجة، رفع الرائد رصيده إلى 25 نقطة في المركز 12 في جدول الترتيب مؤقتًا، فيما تجمد رصيد العين عند 15 نقطة في المركز الأخير.

اهداف المباراة

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